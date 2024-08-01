Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri M.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yapan ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.