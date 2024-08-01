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Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

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Adıyaman'da hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'da hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri E.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yapan ekipler, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

E.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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