Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri E.Ö'yü durdurdu.
Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.