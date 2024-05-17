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Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

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Adıyaman'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan şüpheli, yapılan sorgulamada hapis cezası olduğu tespit edildi.

Adıyaman'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.T'yi durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.

M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Adıyaman Güvenlik Suç Güncel Haberler

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