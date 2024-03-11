Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:

Adıyaman'da 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'da 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç'nin saklandığı adresi belirledi.

Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuyucak adayı Süleyman Dal kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuyucak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuşadası adayı Ahmet Tan Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuşadası belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köşk adayı Bayram Ali Katılmış kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Köşk belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Koçarlı adayı Harun Özdemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Koçarlı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karpuzlu adayı Kadir Ali Yelken kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karpuzlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karacasu adayı Cahit Tetik kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karacasu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İncirliova adayı Fahrettin Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın İncirliova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Germencik adayı Murat Doğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Germencik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Efeler adayı Zahir Bürkuk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Didim adayı Rıza Ekşi kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Didim belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çine adayı Hakan Esgin kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Çine belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title