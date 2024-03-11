Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman'da 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.