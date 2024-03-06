Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "hırsızlık" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.