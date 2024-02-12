Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.İ'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.