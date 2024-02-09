Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.