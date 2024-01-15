Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası M.Ö'nün kırsal bir mahallede olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.