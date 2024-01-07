Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kırsal bir mahalledeki F.G'nin "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.