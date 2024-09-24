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Adıyaman'da FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Kamu Görevlisi Gözaltında

Adıyaman'da FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Kamu Görevlisi Gözaltında
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Adıyaman'da yapılan operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 kamu görevlisi gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve 32 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi.

ADIYAMAN'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kamu görevlisi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kamu görevlisinin FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 32 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Adıyaman Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Terör Hukuk Kamu

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