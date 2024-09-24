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Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kamu görevlisi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 32 mermi ve dijital materyal ele geçirildi.

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, açığa alınan 2 kamu görevlisinin FETÖ'yle bağlantılı olduğunu belirledi.

Zanlılar, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İkametlerde yapılan aramada, 32 mermi ile dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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