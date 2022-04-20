Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada - Haberler

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Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

Adıyaman'da fenalaşarak yer yığılan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da fenalaşarak yer yığılan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenisanayi Mahallesi'ndeki bir özel hastaneden çıktıktan sonra yolun kenarında bekleyen bir kadın aniden fenalaştı.

Bir otomobil geçerken ayakta durmakta güçlük çeken kadın, otomobilin geçmesiyle beraber yere yığıldı.

Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kadının yere yığılması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer aldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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