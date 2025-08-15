Adıyaman'da Fahiş Fiyat Denetimleri Yapıldı

Adıyaman'da Fahiş Fiyat Denetimleri Yapıldı
Adıyaman'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde etiket ve fiyat uyuşmazlıklarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. 45 iş yerinde bin 50 ürün kontrol edilerek, aykırılık tespit edilen firmalara idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'da iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, kent merkezindeki market, pazar yerleri, manav, kasap, şarküteri, sebze hali, pide fırınları, restoran, kafe, pastane, kuruyemiş ve diğer sektörleri denetledi.

Denetimlerde, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 45 iş yerinde bin 50 ürün kontrol edilirken, iş yerlerinde 3 aylık alış ve satış faturaları incelenip aykırılık tespit edilen firma ve işyerleri hakkında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
