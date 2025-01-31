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Adıyaman'da Fahiş Fiyat Denetimleri Yapıldı

Adıyaman'da Fahiş Fiyat Denetimleri Yapıldı
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Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinde etiket, fiyat listesi ve kasa raf uyuşmazlıkları kontrol edildi, usulsüzlük tespit edilen 4 iş yerine 12 bin 664 lira ceza kesildi.

Adıyaman'da iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri kent merkezindeki hazır giyim, kırtasiye, market ve diğer sektörleri denetledi.

Denetimlerde, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 57 iş yerinde 2 bin 137 ürün kontrol edilirken, usulsüz olduğu değerlendirilen 4 iş yerinde 4 ürünle ilgili 12 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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