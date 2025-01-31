Adıyaman'da Fahiş Fiyat Denetimleri Yapıldı

Adıyaman'da iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri kent merkezindeki hazır giyim, kırtasiye, market ve diğer sektörleri denetledi.

Denetimlerde, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 57 iş yerinde 2 bin 137 ürün kontrol edilirken, usulsüz olduğu değerlendirilen 4 iş yerinde 4 ürünle ilgili 12 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.