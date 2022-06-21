Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı. Doğa Koruma Ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu. Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü. AA / Orhan Pehlül - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.