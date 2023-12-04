Adıyaman'da Evden Bisiklet Hırsızlığı
Adıyaman'da bir şüphelinin evin bahçesinden bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ADIYAMAN'da bir şüphelinin, evin bahçesinden bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yeşilyurt Mahallesi meydana geldi. Muhammed Efe Şahin, bisikletini binanın bahçesine bırakarak eve geçti. Bir süre sonra bahçeye giren kimliği belirsiz kişi, bisikleti alıp, kaçtı. Hırsızlık ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.