Adıyaman'da evde sahte içki üretimine tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, evinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenip, gözaltına alınan İ.K. (62), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, evinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenip, gözaltına alınan İ.K. (62), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı araştırmada İ.K.'nin, evinde sahte içki üreterek, sattığı belirlendi. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonla İ.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel