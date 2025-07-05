Adıyaman'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Adıyaman'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Adıyaman'da, üç katlı bir binanın üst katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle'de üç katlı binanın üst katında Eyüp B'ye ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Eyüp B. ile Büşra B. bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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