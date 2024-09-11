Adıyaman'da Esnafa Saldırı: Şüpheli Kaçtı

ADIYAMAN'da, şüpheli bir kişi işyerinde araç yıkaması yapan esnafı ayaklarından yaralayarak kaçtı. Olay, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

Oto yıkama işi yapan Uğur Yaman, işyerinde olduğu esnada kimliği belirsiz şüpheli yanında getirdiği tabancayla ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yaman'ı gören komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından önlem alınırken, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.