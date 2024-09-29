Adıyaman'da Eşini Öldürüp İntihar Etti

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde Erdem Kılavuz (45), tartıştığı eşi Zeliha Kılavuz'u tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün gece geç saatlerde Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde meydana geldi. Erdem Kılavuz ile eşi Zeliha Kılavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Erdem Kılavuz, tabancayla eşi Zeliha Kılavuz'a ateş etti. Zeliha Kılavuz kanlar içinde yere yığılırken, Erdem Kılavuz ise bu kez aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 4 çocukları olan Kılavuz çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Kılavuz çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Tut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.