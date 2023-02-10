Adıyaman'da enkazdan çıkarılan 46 yaralı tedavileri için İzmir'e getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da enkaz altından kurtarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 46 yaralı, askeri uçakla İzmir'e getirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da enkaz altından kurtarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 46 yaralı, askeri uçakla İzmir'e getirildi.

Adıyaman'dan kalkan ve içinde çocukların da bulunduğu 46 yaralıyı taşıyan askeri uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığına iniş yaptı.

Burada, 112 Acil Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan indirilerek ambulanslara alınan yaralılar, İzmir'deki çeşitli hastanelere götürüldü.