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Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

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Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkılıyor.

Kamyonlara yüklenen molozlar şehir dışına çıkarılıyor. Moloz, belediyenin belirlediği döküm sahasına götürülüyor.

Yıkım sırasında yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de enkaz bölgesinde güvenlik şeridi oluşturuyor.

Adıyaman'da hasar tespit çalışmaları ise tamamlandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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