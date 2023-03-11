Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri devam ediyor.