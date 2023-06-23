Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışması yürüten iki firma arasında kavga: 4 yaralı, 8 gözaltı

Deprem enkazı kaldıran iki firmanın tarafları birbirine girdi: 4 yaralı, 8 gözaltı

ADIYAMAN - Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışması yürüten iki firma arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Yavuz Selim Mahallesi Hastanesi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesi ve operatör çalıştırma konusunda firma yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki firmanın yetkililerinin yanı sıra işçiler de kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine giden polis ekipleri kavgayı kontrol altına alamayınca, takviye ekip çağrıldı. Çok sayıda polis ekibi kavgayı güçlükle kontrol altına aldı.

Çıkan kavgada 2 kişi kesici aletle, 2 kişi taş ve sopalarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Kavgaya karışan 8 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.