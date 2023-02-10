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Adıyaman'da enkaz altında kalan taşeron işçisi Van'da toprağa verildi

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Adıyaman'da enkaz altında kalan taşeron işçisi Van'da toprağa verildi Adıyaman'da yaşanan depremde enkaz altında kalan taşeron işçisi Ayhan Sinan memleketi Van'da defnedildi.

Adıyaman'da enkaz altında kalan taşeron işçisi Van'da toprağa verildi

VAN - Adıyaman'da yaşanan depremde enkaz altında kalan taşeron işçisi Ayhan Sinan memleketi Van'da defnedildi.

Adıyaman'da taşeron işçisi olarak çalışan Ayhan Sinan, deprem sırasında kaldığı 9 katlı binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Sinan'ın cenazesi, memleketi Van'a getirildi. Evli iki çocuk babası olan Ayhan Sinan, Karpuzalan Mahallesi Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Defin sırasında konuşan yakınları ise Ayhan Sinan'ın iş için Adıyaman'da olduğunu ve uykudayken depreme yakalandığını ifade ederek, depremin üçüncü gününde enkazdan çıkarıldığını söylediler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Güncel

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