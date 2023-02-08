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Adıyaman'da enkaz altında kalan savcı 42 saat sonra kurtarıldı

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Adıyaman'da enkaz altında kalan savcı 42 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yıkılan binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sonucu 9 katlı apartmanın enkazı altında kalan Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz'a ulaşıldı.

Depremden 42 saat sonra kurtarma ekiplerince enkazdan yaralı çıkartılan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Esra Hacioğlu Karakaya - Güncel

Bülent Korkmaz Kahramanmaraş Cumhuriyet Adıyaman Güncel Haberler

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