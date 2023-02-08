Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuk 47 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan 6 yaşındaki çocuk, annesinden 3 saat sonra, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan 6 yaşındaki çocuk, annesinden 3 saat sonra, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Taşköprü Belediyesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor. Taşköprü Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, yaklaşık 47 saat sonra 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz'ı sağ olarak çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, tedavi için hastaneye sevk edildi. Hacer Kaçmaz'dan 3 saat önce annesi Rukiye Kaçmaz da Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından aynı binadan kurtarılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Kastamonu Adıyaman İtfaiye Yerel Güncel Haberler

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