Adıyaman'da enkaz altında kalan baba ve oğlu 54 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Adıyaman'ın Besni ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan baba ve oğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 54 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan baba ve oğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 54 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Besni ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, taramaları esnasında ses gelen enkazda faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yoğun uğraşlar sonucu ekipler, baba Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf Aydın'ı, 54 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Adıyaman İtfaiye Yerel Güncel Haberler

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