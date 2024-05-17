Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli gençler askerlik yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 40 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat Taburunda askerlik yapamayan engelli gençler için 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında tören düzenlendi. Asker tıraşı olan ve üniforma giyen 40 genç, bir süre askerlik eğitimi alıp askeri araçları inceledi. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, askerlik yemini etti. Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve aileler katıldı.

Adıyaman'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 40 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat Taburunda askerlik yapamayan engelli gençler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

Asker tıraşı olan ve üniforma giyen 40 genç, bir süre askerlik eğitimi alıp askeri araçları inceledi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, askerlik yemini etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Jandarma Adıyaman Albay Engelliler Yaşam Spor Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

 30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın

30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title