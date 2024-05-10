Adıyaman'da Engelliler Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Balıkesir Çarşısı önünde toplanan engelli vatandaşlarla aileleri ellerindeki pankartlarla Demokrasi Parkı'na yürüdü.

Vali Osman Varol da hafta kapsamında Altınşehir Mahallesi'ndeki Gün Işığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Vali Varol, burada depremlerde uzuvlarını kaybeden ve tedavi gören afetzedelerle bir araya geldi.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde Engelliler Haftası kapsamında etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Engelli vatandaşların kendilerinin için kıymetli olduğunu vurgulayan Varol, "Onların hayatın günlük akışında yer almaları için devletimizin yürüttüğü bir çok program var. Kent genelinde birçok yerde etkinliklerimiz devam ediyor. Depremlerden sonra ampute olan veya fiziksel hasarı olan vatandaşlarımız var Onların hayatlarını idame ettirmeleri için oluşturduğumuz bir alan var burası geçici barınma merkezi aslında burada özel tedaviye ihtiyacı olan vatandaşlarımız kalıyorlar. Buradaki engelli arkadaşlarımız rahat bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar ve uzmanlarımız tarafından da fizik tedavileri yapılmaktadır." dedi.