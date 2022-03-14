Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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İçişleri Bakanlığınca 'bi hareketine bakar hayat' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adıyaman'da vatandaşlar, simülasyon aracı içinde emniyet kemeriyle kaza deneyimi yaşadı.
ADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca 'bi hareketine bakar hayat' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adıyaman'da vatandaşlar, simülasyon aracı içinde emniyet kemeriyle kaza deneyimi yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesince, Demokrasi Parkı'nda vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.
Vatandaşlar, simülasyon aracına binerek emniyet kemeri takıldığında kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe etti.