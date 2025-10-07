Haberler

Adıyaman'da Elektrikli Şofbenden Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir konteynerde meydana gelen yangında elektrikli şofbenin sebep olduğu yangın sonucu Melihat S. isimli bir kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da elektrikli şofbenden kaynaklanan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

K-1 geçici konteyner kentteki bir konteynerde elektrikli şofbenin neden olduğu yangında Melihat S. dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında dumandan etkilenen Melihat S'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar havalara uçacak! Galatasaray'dan Torreira sürprizi

Galatasaray'dan Torreira sürprizi
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.