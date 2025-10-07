Adıyaman'da Elektrikli Şofbenden Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Adıyaman'da bir konteynerde meydana gelen yangında elektrikli şofbenin sebep olduğu yangın sonucu Melihat S. isimli bir kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da elektrikli şofbenden kaynaklanan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
K-1 geçici konteyner kentteki bir konteynerde elektrikli şofbenin neden olduğu yangında Melihat S. dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında dumandan etkilenen Melihat S'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.