Adıyaman'da Elektrikli Şofbenden Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Adıyaman'da elektrikli şofbenden kaynaklanan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

K-1 geçici konteyner kentteki bir konteynerde elektrikli şofbenin neden olduğu yangında Melihat S. dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında dumandan etkilenen Melihat S'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.