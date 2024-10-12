Adıyaman'da Elektrikli Motosiklete Çarpan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
Adıyaman'da, park halindeki elektrikli motosiklete çarpan motosiklet sürücüsüyle birlikte 2 çocuğu yaralandı. Kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da park halindeki elektrikli motosiklete çarpan motosiklet sürücüsü anne ve 2 kızı yaralandı.
A.D. idaresindeki 02 AET 710 plakalı motosiklet, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada sürücü anne ile motosikletteki E.S.D. (6) ile Z.D. (12), yaralandı.
Yaralılar Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.