Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamından çıkarılan yılan doğaya bırakıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamlarının arasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamlarının arasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Atatürk Caddesi'nde park halindeki elektrikli bisikletin bazı aksamlarının arasına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladığı yaklaşık 1 metrelik yılanı doğal ortamına bıraktı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel