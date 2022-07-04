Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamından çıkarılan yılan doğaya bırakıldı - Haberler

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Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamından çıkarılan yılan doğaya bırakıldı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamından çıkarılan yılan doğaya bırakıldı

Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamlarının arasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamlarının arasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Atatürk Caddesi'nde park halindeki elektrikli bisikletin bazı aksamlarının arasına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladığı yaklaşık 1 metrelik yılanı doğal ortamına bıraktı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Atatürk Caddesi Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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