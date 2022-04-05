Adıyaman'da elektrik direğine sıkışan inek kurtarıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine sıkışan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
KARATAŞ, ADANA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine sıkışan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karataş köyünde bir inek elektrik direğinin demirleri arasına sıkıştı.
Köyde yaşayanlar ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.