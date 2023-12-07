Adıyaman'da Elektrik Direğine Çıkan Yavru Kedi Kurtarıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Dağdeviren köyünde elektrik direğinin tepesine çıkan yavru kedi, AKEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, tedbir amaçlı elektrikleri keserek yavru kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.

ADIYAMAN'da elektrik direğinin tepesine çıkan yavru kedi, AKEDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

Gerger ilçesi Dağdeviren köyünde elektrik direğinin tepesindeki yavru kediyi fark edenler, durumu AKEDAŞ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk önce tedbir amaçlı elektrikleri kesti. Daha sonra direğe çıkan ekipler, yavru kediyi kurtardı. Yavru kedi, bakımı ve beslenmesi için köy sakinlerine teslim edildi.