Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mertcan Çetinkaya (20) idaresindeki 80 DN 586 plakalı otomobil, Kahta -Siverek karayolu hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / İsmail Kaya - Güncel