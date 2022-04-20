Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mertcan Çetinkaya (20) idaresindeki 80 DN 586 plakalı otomobil, Kahta -Siverek karayolu hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

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