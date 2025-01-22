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Adıyaman'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta İki Yaralı

Adıyaman'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta İki Yaralı
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Adıyaman'da A.D. yönetimindeki hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.D. yönetimindeki 02 ADH 582 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Dardağan köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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