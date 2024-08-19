Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın İndere Köyü yakınlarındaki inşaatta çalışan Ramazan Uyar (43), elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uyar, maalesef kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İndere Köyü yakınlarındaki inşaatta çalışan Ramazan Uyar (43), elektrik akımına kapıldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uyar, kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.