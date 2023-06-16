Üye Girişi
Haberler
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Yoldüzü Köyünde inşaat ustası Yasin Yıldız (57), tek katlı bir evin çatı kısmında çalıştığı esnada, elektrik akımına kapıldı.

Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title