Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Yoldüzü Köyünde inşaat ustası Yasin Yıldız (57), tek katlı bir evin çatı kısmında çalıştığı esnada, elektrik akımına kapıldı.
Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı.
Yıldız'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel