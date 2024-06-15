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Adıyaman'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekli Yakalanan Şüpheliler Gözaltına Alındı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında çeşitli cihazlar ele geçirildi. Yardımcı olan diğer şüpheliler de gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.T'yi tespit etti.

Şüphelinin üst aramasında, ses aktarımı cihazı, kulaklık ve görüntü aktarımı için kullanılacak olan akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, E.T. ile düzenek kurulumunda yardımcı olan A.K. ile F.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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