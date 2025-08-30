Adıyaman'da Egzoz Patlaması: 2 Yaralı

Adıyaman'da bir aracın egzozunun parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir arabanın egzozunu tamir eden iki işçi aniden egzozun parlaması sonucu kollarından yaralandı.

İhbarla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.