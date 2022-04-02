Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekiplerlerce ilçe merkezinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Hisarcık, Adıyaman, Güncel, Haberler

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