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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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Adıyaman'da Mehmet Akif Mahallesi'nde orta hasarlı bir binadaki ev eşyalarının çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada, kimliği tespit edilen A.S. gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde orta hasarlı bir binadaki ev eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla kimliği tespit edilen A.S. gözaltına alındı.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Akif Yakalama Hırsızlık Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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