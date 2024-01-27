Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da yapılan hırsızlık operasyonunda, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı adreslerde hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.
Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında eşkalini belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.