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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Adıyaman'da yapılan hırsızlık operasyonunda, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı adreslerde hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında eşkalini belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Adıyaman Hırsızlık Adliye Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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