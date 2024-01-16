Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki konteyner kentte klima çalınması ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Klima sahibine teslim edildi.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki konteyner kentte klima çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.K, S.B. ve Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, bulunan klima sahibine teslim edildi.