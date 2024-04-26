Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili ihbar aldı.

Ekipler, çalışmalar sonucunda çalınan motosikleti 5 saatlik çalışmanın ardından kent merkezinde buldu.

Gözaltına alınan S.K. ve M.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Adıyaman Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title