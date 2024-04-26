Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili ihbar aldı.
Ekipler, çalışmalar sonucunda çalınan motosikleti 5 saatlik çalışmanın ardından kent merkezinde buldu.
Gözaltına alınan S.K. ve M.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.