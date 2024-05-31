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Adıyaman'da durdurulan kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Adıyaman'da yapılan bir uygulamada durumundan şüphelenilen N.B'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 17 mermi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da durdurulan kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Malatya Caddesin'de yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendiği N.B'yi durdurdu.

Ekipler şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 17 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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