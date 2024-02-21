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Adıyaman'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı

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Adıyaman'da il jandarma komutanlığı ekipleri, dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün kullandığı motosikletin Adana'dan çalındığı belirlendi.

Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan M.K. sorgulanmak üzere karakola götürülürken, motosikletin Adana'dan çalındığı belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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