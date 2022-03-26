Adıyaman'da donan yüzen adalar, hareket etmeye başladı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, sıcaklıkların eksi 19 dereceye kadar düşmesiyle donan yüzen adalar, havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden hareket etmeye başladı.

Çelikhan'ın simgesi olan Çat Barajı üzerindeki yüzen adalar, hava sıcaklıklarının eksi 19 derceye kadar düşmesiyle dondu. Petelik mevkisinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği, su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adalar, hava sıcaklığının yükselmeye başlamasıyla birlikte çözünerek hareket etmeye başladı.